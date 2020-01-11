Юрий Моисевич: «Арзамасова? Не все могу сказать, но надеюсь, что у нее все будет хорошо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о Максиме Недосекове и .

«Не можем загадывать, как сложится. Олимпийские игры – это особые соревнования. Знаю одно, Недосеков обладает уникальными бойцовскими качествами. Он умеет в любой момент сконцентрироваться. Недавно он сказал, что должен с добром приходить на соревнования и злиться только на себя. У него колоссальная связь со зрителями. Прыжки в высоту получили дополнительную рекламу.

Арзамасова? Не все могу сказать, но надеюсь, что у нее все будет хорошо. Есть моменты, что у нее все будет хорошо. Возможно, отправиться на . Возможность маленькая, но она есть», – сказал Моисевич.

Напомним, Арзамасова была отстранена от соревнований из-за того, что в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество», – сказал Моисевич.

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