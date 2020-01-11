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Юрий Моисевич: «Арзамасова? Не все могу сказать, но надеюсь, что у нее все будет хорошо»
12.01.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о Максиме Недосекове и
«Не можем загадывать, как сложится. Олимпийские игры – это особые соревнования. Знаю одно,
Арзамасова? Не все могу сказать, но надеюсь, что у нее все будет хорошо. Есть моменты, что у нее все будет хорошо. Возможно, отправиться на
Напомним, Арзамасова была отстранена от соревнований из-за того, что в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество», – сказал Моисевич.
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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о Максиме Недосекове и Марине Арзамасовой.
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