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47-летний Ягр набрал 4 очка в матче чемпионата Чехии. У него 19 баллов в 22 играх

12.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (8:4).

47-летний чех забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Ягр провел на льду 13 минут и 43 секунды и нанес пять бросков по воротам.

Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх. Напомним, что Ягр является владельцем «Кладно».

 
 
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Нападающий «Кладно» Яромир Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (8:4).
 
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