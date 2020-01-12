|
47-летний Ягр набрал 4 очка в матче чемпионата Чехии. У него 19 баллов в 22 играх
12.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «
47-летний чех забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Ягр провел на льду 13 минут и 43 секунды и нанес пять бросков по воротам.
Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх. Напомним, что Ягр является владельцем «Кладно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (8:4).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)