47-летний Ягр набрал 4 очка в матче чемпионата Чехии. У него 19 баллов в 22 играх

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий « Кладно » набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии против « Спарты » (8:4).

47-летний чех забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Ягр провел на льду 13 минут и 43 секунды и нанес пять бросков по воротам.

Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх. Напомним, что Ягр является владельцем «Кладно».