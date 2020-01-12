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Минское «Динамо» отправит Карнаухова в «Динамо-Молодечно» и вызовет оттуда Осипкова (БХ)

12.01.2020 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» отправит вратаря Михаила Карнаухова в «Динамо-Молодечно».

В свою очередь из фарм-клуба в основу будет вызван голкипер Александр Осипков.

Напомним, что Карнаухов в нынешнем сезоне КХЛ провел 8 игр, не одержал ни одной победы, при коэффициенте надежности 3,04 и 89,3% отраженных бросков.

Осипков в КХЛ провел 3 игры, одержал одну победу, при коэффициенте надежности 3,74 и 86,4% отраженных бросков.

 
 
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Минское «Динамо» отправит вратаря Михаила Карнаухова в «Динамо-Молодечно».
 
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