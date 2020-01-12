Минское «Динамо» отправит Карнаухова в «Динамо-Молодечно» и вызовет оттуда Осипкова (БХ)

Источник материала: Tribuna.com

Минское отправит вратаря Михаила Карнаухова в «Динамо-Молодечно».

В свою очередь из фарм-клуба в основу будет вызван голкипер .

Напомним, что Карнаухов в нынешнем сезоне провел 8 игр, не одержал ни одной победы, при коэффициенте надежности 3,04 и 89,3% отраженных бросков.

Осипков в КХЛ провел 3 игры, одержал одну победу, при коэффициенте надежности 3,74 и 86,4% отраженных бросков.