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Минское «Динамо» отправит Карнаухова в «Динамо-Молодечно» и вызовет оттуда Осипкова (БХ)
12.01.2020 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
В свою очередь из фарм-клуба в основу будет вызван голкипер
Напомним, что Карнаухов в нынешнем сезоне
Осипков в КХЛ провел 3 игры, одержал одну победу, при коэффициенте надежности 3,74 и 86,4% отраженных бросков.
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Минское «Динамо» отправит вратаря Михаила Карнаухова в «Динамо-Молодечно».
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