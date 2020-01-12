Антон Кушнир: «Я официально не заявлял, что завершил карьеру. Внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион сообщил, что все еще может возобновить карьеру.

- Многие взгрустнули, узнав, что ты стал тренером. Осталась ли мечта по поводу твоей собственной Олимпиады?

– Я официально не заявлял, что завершил карьеру. Сейчас первый разговор на эту тему. Без спорта себя не вижу уже, стараюсь поддерживать тело в форме. Не могу сказать, что сейчас надел бы лыжи и пошел прыгать. Но, конечно, внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда. Но также я рад, что решил попробовать себя тренером, что могу помочь ребятам.

- Некоторые видели тебя в тренерском штабе белорусской сборной. Рассматривал ли такой вариант и не осталось ли обид у белорусов?

– На эту тему много разговаривали с Николаем Ивановичем , он год назад предложил мне одну вакансию. Я тогда ее не рассмотрел, продолжил заниматься спортом. В этом году не обсуждали это, поскольку мне пошли предложения из США и Казахстана. Но мне сказали: «Наши двери всегда открыты, ты всегда можешь вернуться». Поэтому я этот вариант не исключаю и, если буду полезен нашей команде, всегда поддержу.

- Но раз поступало предложение и от белорусов – значит, чем-то оно тебя не устроило? Чем тебя заинтересовать, зарплатой? У тебя ж большая семья – это и понятно…

– Была вакансия замдиректора центра «Фристайл». Но мне интереснее быть в команде. Интересно ездить со спортсменами на сборы, соревнования, этапы Кубка мира. Важны не только деньги, но и личностный рост, развитие, – сказал Кушнир

Антон Кушнир: «Олимпийским чемпионам не помешала бы поддержка на пенсии. В России это так называемая «путинка» – 1000 долларов в месяц»