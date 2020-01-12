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Антон Кушнир: «Я официально не заявлял, что завершил карьеру. Внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда»
13.01.2020 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион
- Многие взгрустнули, узнав, что ты стал тренером. Осталась ли мечта по поводу твоей собственной Олимпиады?
– Я официально не заявлял, что завершил карьеру. Сейчас первый разговор на эту тему. Без спорта себя не вижу уже, стараюсь поддерживать тело в форме. Не могу сказать, что сейчас надел бы лыжи и пошел прыгать. Но, конечно, внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда. Но также я рад, что решил попробовать себя тренером, что могу помочь ребятам.
- Некоторые видели тебя в тренерском штабе белорусской сборной. Рассматривал ли такой вариант и не осталось ли обид у белорусов?
– На эту тему много разговаривали с
- Но раз поступало предложение и от белорусов – значит, чем-то оно тебя не устроило? Чем тебя заинтересовать, зарплатой? У тебя ж большая семья – это и понятно…
– Была вакансия замдиректора центра «Фристайл». Но мне интереснее быть в команде. Интересно ездить со спортсменами на сборы, соревнования, этапы Кубка мира. Важны не только деньги, но и личностный рост, развитие, – сказал Кушнир
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Антон Кушнир: «Я официально не заявлял, что завершил карьеру. Внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда»
Олимпийский чемпион Антон Кушнир сообщил, что все еще может возобновить карьеру.
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