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Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска»

13.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Владимир Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска», передает корреспондент Tribuna.com.

В понедельник команда провела первую тренировку после отпуска. Курнев участвовал в занятии «горожанок». Последним местом работы 69-летнего специалиста была мужская команда «Минска».

Отметим, что в конце декабря 2019 года «Минск» возглавил белорусский тренер Вячеслав Григоров. Ранее он входил в тренерский штаб «горожанок», которые впервые в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В августе 2015 года Григоров был назначен главным тренером «Слуцка», в этой должности проработал до декабря 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Владимир Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска», передает корреспондент Tribuna.com.
 
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