Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Владимир Курнев вошел в тренерский штаб женской команды , передает корреспондент Tribuna.com.

В понедельник команда провела первую тренировку после отпуска. Курнев участвовал в занятии «горожанок». Последним местом работы 69-летнего специалиста была мужская команда «Минска».

Отметим, что в конце декабря 2019 года «Минск» возглавил белорусский тренер Вячеслав Григоров. Ранее он входил в тренерский штаб «горожанок», которые впервые в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов .

В августе 2015 года Григоров был назначен главным тренером , в этой должности проработал до декабря 2016 года.