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Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска»
13.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Курнев вошел в тренерский штаб женской команды
В понедельник команда провела первую тренировку после отпуска. Курнев участвовал в занятии «горожанок». Последним местом работы 69-летнего специалиста была мужская команда «Минска».
Отметим, что в конце декабря 2019 года «Минск» возглавил белорусский тренер Вячеслав Григоров. Ранее он входил в тренерский штаб «горожанок», которые впервые в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
В августе 2015 года Григоров был назначен главным тренером
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Белорусский специалист Владимир Курнев вошел в тренерский штаб женской команды «Минска», передает корреспондент Tribuna.com.
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