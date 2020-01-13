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Аделаида (WTA). Соболенко сыграет против Су-Вэй Се
13.01.2020 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом круге турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Арина Соболенко (12, WTA) сыграет против Су-Вэй Се (36, WTA).
Сетка турнира
Adelaide International
Аделаида, Австралия
13 – 18 января 2020
International
Призовой фонд – 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первом круге турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Арина Соболенко (12, WTA) сыграет против Су-Вэй Се (36, WTA).
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