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Аделаида (WTA). Соболенко сыграет против Су-Вэй Се

13.01.2020 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом круге турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Арина Соболенко (12, WTA) сыграет против Су-Вэй Се (36, WTA).

Сетка турнира здесь.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

13 – 18 января 2020

International

Призовой фонд – 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Су-Вэй Се (Тайвань)
Дата проведения
14 января, 08.30
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Анетт Контавейт (Эстония)
6:2|6:4
Дата проведения
13 января, 03.39
Онлайн матча

Белинда Бенчич (Швейцария)  Дарья Касаткина (Россия)
6:4|6:4
Дата проведения
13 января, 05.30
Онлайн матча

Мария Саккари (Греция)  Виталия Дьяченко (Россия)
7:5|6:2
Дата проведения
14 января, 03.39
Онлайн матча

Арина Родионова (Австралия)  Слоун Стивенс (США)
6:2|6:2
Дата проведения
14 января, 03.40
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Присцилла Хон (Австралия)
Дата проведения
14 января, 06.30
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США)  Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
14 января, 06.30
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Татьяна Мария (Германия)
6:3|3:0
Дата проведения
14 января, 05.20
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Австралия)  Юлия Путинцева (Казахстан)
7:6|6:2
Дата проведения
13 января, 03.37
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Анастасия Севастова (Латвия)
4:6|6:1|6:3
Дата проведения
13 января, 03.39
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Виктория Голубич (Швейцария)
6:0|6:4
Дата проведения
13 января, 07.18
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина)  Тимеа Бабош (Венгрия)
7:5|6:3
Дата проведения
13 января, 08.30
Онлайн матча

Анжелик Кербер (Германия)  Ван Цян (Китай)
6:1|6:3
Дата проведения
13 января, 12.44
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 44
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В первом круге турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Арина Соболенко (12, WTA) сыграет против Су-Вэй Се (36, WTA).
 
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