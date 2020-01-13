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Анастасия Мирончик-Иванова: «Едем на Олимпиаду в Токио бороться только за высшую ступень пьедестала»
14.01.2020 00:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Анастасия
– Основной акцент, конечно, на Олимпийские игры. Работаем туда. Каждый спортсмен хочет реализовать себя именно на этом старте.
- Топ-5 устроит?
– Нет. Мы едем туда бороться только за высшую ступень пьедестала, – сказала Мирончик-Иванова в эфире
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Анастасия Мирончик-Иванова: «Едем на Олимпиаду в Токио бороться только за высшую ступень пьедестала»
Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о том, что будет стремиться завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио – Основной...
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