Анастасия Мирончик-Иванова: «Едем на Олимпиаду в Токио бороться только за высшую ступень пьедестала»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о том, что будет стремиться завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

– Основной акцент, конечно, на Олимпийские игры. Работаем туда. Каждый спортсмен хочет реализовать себя именно на этом старте.

- Топ-5 устроит?

– Нет. Мы едем туда бороться только за высшую ступень пьедестала, – сказала Мирончик-Иванова в эфире «Беларусь-1 ».

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