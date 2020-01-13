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Сетьен подписал контракт с «Барселоной». Официальное объявление отложено, но ожидается сегодня

14.01.2020 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новым тренером «Барселоны» станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

Об этом сообщают Diario Sport и Mundo Deportivo, а также другие испанские медиа. Сообщается, что контракт подписан сроком на полгода (по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио – на 2,5 года).

Информацию о назначении Сетьена также опубликовал The Telegraph.

Объявление об отставке Вальверде и назначении Сетьена сдвинулось, но ожидается, что оно будет сделано сегодня. Формальные детали выполнены, фактически клубу осталось только выпустить заявление, чтобы подтвердить перестановки.

 
 
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Новым тренером «Барселоны» станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.
 
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