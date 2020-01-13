ЕВРО-2020. Сборная Беларуси в четверг сыграет против Германии

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси, обыграв Черногорию (36:27), вышла из группы.

В основном раунд ЧЕ наша команда и Хорватия проведут еще по четыре матча с представителями групп B и C. Две лучшие сборные из шестерки выйдут в полуфинал ЧЕ.

Ближайший матч у белорусов запланирован на четверг, 16 января. В Вене команда Шевцова сыграет против сборной Германии (группа С). Отметим, что с первого места в этом квартете вышла Испания.

В группе В на две путевки претендуют Австрия – 4 очка (2 игры), Чехия – 2 очка (2), Северная Македония – 2 очка (2), Украина – 0 очков (2).