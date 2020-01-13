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ЦСКА – «Динамо» Минск. Толопило займет место в воротах
14.01.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы на матч регулярного чемпионата
ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Науменков – Нестеров (А), Капризов – Кемпе – Слепышев; Блажиевский – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов; Киселевич – Робинсон (А), Мамин – Андронов (К) – Калинин; Чмыхов – Ртищев, Соркин – Карнаухов – Толчинский.
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.
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