Жозе Моуринью: «Я не завидую «Ливерпулю» и «Ман Сити», но у нас не может быть такого состава»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Жозе Моуринью сравнил состав клуба с конкурентами по АПЛ.

«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.

Я смотрел матч [с «Астон Виллой»] и взглянул на скамейку – Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

, вы видите их состав, их скамейку, при том, что у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта, Фабиньо.

Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб», – сказал Моуринью.