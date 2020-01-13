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Жозе Моуринью: «Я не завидую «Ливерпулю» и «Ман Сити», но у нас не может быть такого состава»
14.01.2020 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.
Я смотрел матч
Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб», – сказал Моуринью.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сравнил состав клуба с конкурентами по АПЛ.
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