Крэйг Вудкрофт: «Думаю, что настоящий старт для минского «Динамо» будет только в следующем сезоне»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт поделился мнением о следующем сезоне.

– По-прежнему воодушевлен и считаю, что мы движемся в правильном направлении. Анализируем изменения от игры к игре и видим улучшения. Это вдохновляет нас продолжать работать и двигаться вперед. Когда этот процесс закончится, мы сотворим то, чем каждый в Минске сможет гордиться.

Длинные серии из поражений дались нам тяжело. Это заставило задуматься о том, что мы делаем. Правильно ли. Анализировали процесс, как мы можем сделать игроков лучше и быстрее, как общаться с ними. Если посмотреть на реальность того, где сейчас находится команда, то все нормально. Это часть перестройки, когда не все идет гладко. Мы должны оставаться сильными и преданными своему делу.

– Как боретесь с давлением извне?

– Это очень сильно на меня влияет. Я человек и это давит на меня, как и на всех в «Динамо». Но я лидер и должен принимать весь удар на себя. Обязан найти решение, которое поможет команде двигаться вперед. Нельзя быть расстроенным перед игроками. Они должны знать, что у коуча есть план действий. Это я и пытаюсь делать каждый день.

– Узнают ли вас на улицах люди?

– Да. Подходят, общаются. Говорят слова поддержки. Приходит понимание, как важен хоккей. Хочу воспитать здесь победителей. Нет лучшего места для выполнения этой задачи, чем город, который живет хоккеем. Страны, где президент любит хоккей. Глава государства так много вложил в развитие этого вида спорта и это хорошая основа для того, чтобы конкурировать в . Не знаю ни одной страны, где бы президент так заботился о хоккее. Спортсменам повезло, что у них есть такая важная поддержка.

Например, в Канаде премьер-министр любит хоккей. Но там нет такого отношения, как в Беларуси. Это настоящая привилегия.

– У вас контракт на два года.

– Думаю, что настоящий старт для минского «Динамо» будет только в следующем сезоне. Кажется, что главная проблема в нынешнем сезоне в том, что многие вещи мы стали делать слишком поздно. Возможно, не успели подписать достойных хоккеистов. Уже начали планировать следующий сезон. Хотим быть ведущими, а не ведомыми, – заявил Вудкрофт .