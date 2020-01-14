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Шикавка и Руденок перешли в минское «Динамо» («Прессбол»)

14.01.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Евгений Шикавка и вратарь Константин Руденок перешли в минское «Динамо».

По сведениям «Прессбола», футболисты подписали контракты со столичным клубом.

27-летний форвард прошлый сезон провел в греческой «Ларисе», а 29-летний вратарь выступал за «Армавир» (ФНЛ). Статистику Шикавки смотрите здесь, Руденка – здесь.

 
 
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Нападающий Евгений Шикавка и вратарь Константин Руденок перешли в минское «Динамо».
 
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