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Шикавка и Руденок перешли в минское «Динамо» («Прессбол»)
14.01.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Евгений Шикавка и вратарь
По сведениям «
27-летний форвард прошлый сезон провел в греческой «Ларисе», а 29-летний вратарь выступал за «
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Нападающий Евгений Шикавка и вратарь Константин Руденок перешли в минское «Динамо».
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