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«Славия» вышла в 1/2 финала Кубка Беларуси из-за того, что «Дняпро» прекратил существование
14.01.2020 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Напомним, в четвертьфинале клуб из Мозыря должен был играть с «Дняпро», который прекратил существование. Руководство Могилева
Остальные пары 1/4 финала Кубка Беларуси 2019/20 выглядят следующим образом:
«Динамо» Брест – «Ислочь»
«Динамо» Минск» –
«
Добавим, на стадии 1/4 финала команды проведут по два матча: дома и в гостях. Игры пройдут в марте 2020 года.
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«Славия» вышла в 1/2 финала Кубка Беларуси.
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