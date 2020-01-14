«Славия» вышла в 1/2 финала Кубка Беларуси из-за того, что «Дняпро» прекратил существование

Источник материала: Tribuna.com

вышла в 1/2 финала Кубка Беларуси.

Напомним, в четвертьфинале клуб из Мозыря должен был играть с «Дняпро», который прекратил существование. Руководство Могилева приняло решение создать новый клуб «Днепр-Могилев».

Остальные пары 1/4 финала Кубка Беларуси 2019/20 выглядят следующим образом:

«Динамо» Брест – «Ислочь»

«Динамо» Минск» –

« Шахтер » – «Торпедо-БелАЗ»

Добавим, на стадии 1/4 финала команды проведут по два матча: дома и в гостях. Игры пройдут в марте 2020 года.