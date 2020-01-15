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Стартовал чемпионат Пинского района по волейболу
15.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Перед участниками чемпионата выступал народный фольклорно-этнографический коллектив «Крыніцы» Пинковичского СДК. С наилучшими пожеланиями к присутствующим обратился председатель РОО «Ветераны физической культуры и спорта» Войтов Александр Иванович.
Результаты I тура соревнований:
Расписание игр на II тур:
Организаторы турнира выражают благодарность народному фольклорно-этнографическому коллективу «Крыніцы» Пинковичского СДК (Максимчук Т.Ф.), а также директору ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я. Коласа» Пинского района Бартош Валентине Яковлевне за помощь в организации и проведении соревнований.
Автор: Юрий Кисель
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