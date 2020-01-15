Стартовал чемпионат Пинского района по волейболу

Источник материала: Полесская правда



12 января 2020 года в спортивном зале Пинковичского сельского дома культуры состоялось торжественное открытие чемпионата Пинского района по волейболу, в котором примут участие 12 коллективов предприятий и организаций, а также сборная команда Ивановского района.

Перед участниками чемпионата выступал народный фольклорно-этнографический коллектив «Крыніцы» Пинковичского СДК. С наилучшими пожеланиями к присутствующим обратился председатель РОО «Ветераны физической культуры и спорта» Войтов Александр Иванович.

Результаты I тура соревнований:

ПИПК 3:0 ОАО «Логишин» «ПолесГУ» 3:0 СУП «ПинскдревАгро» ПМК-30 3:1 «Легион» ОАО «Парахонское» 0:3 ОАО «Пинский мясокомбинат» «Подсолнух» 3:2 ОАО «Плещицы» Иваново 2:3 «Арарат»

Расписание игр на II тур:

Наименование команд Дата проведения Время проведения Место проведения «Легион» – ПИПК 19.01.2020 10.00 Спортивный зал ФСУ «Эллада-Спорт» «Арарат» – ОАО «Парохонское» 19.01.2020 10.00 Спортивный зал ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я. Коласа» ОАО «Плещицы» – «ПолесГУ» 19.01.2020 11.00 Спортивный зал ФСУ «Эллада-Спорт» ОАО «Пинский мясокомбинат» – Иваново 19.01.2020 11.00 Спортивный зал ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я. Коласа» ОАО «Логишин» – ПМК-30 19.01.2020 12.00 Спортивный зал ФСУ «Эллада-Спорт» СУП «ПинскдревАгро» – «Подсолнух» 19.01.2020 13.00 Спортивный зал ФСУ «Эллада-Спорт»

Организаторы турнира выражают благодарность народному фольклорно-этнографическому коллективу «Крыніцы» Пинковичского СДК (Максимчук Т.Ф.), а также директору ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я. Коласа» Пинского района Бартош Валентине Яковлевне за помощь в организации и проведении соревнований.

Автор: Юрий Кисель