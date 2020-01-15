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Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА

15.01.2020 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА представил символическую сборную 2019 года.

Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Семь игроков попали в символическую сборную впервые.

Символическая сборная года УЕФА: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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