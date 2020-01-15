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Олег Евенко: «В этом сезоне было три драки. Это нормально. Если у игрока за три сезона ни одной драки, вот это странно»

15.01.2020 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился мнением о том, что он занимает второе место в КХЛ по удалениям.

— То есть вы не считаете, что второе место в лиге по удалениям (87 минут) — это проблема?

— 50 минут из этих 87 — две драки. Вот отнимите их и посчитайте, какое у меня будет место в лиге. Надо понимать, что мои дисциплинарные штрафы не оставляли команду в меньшинстве. Да, есть проблема в том, что я осознанно убирал себя из игры, но делал это для команды.

Если против моего партнера грязно сыграли, я не стану думать: «О боже! Мне же дадут 20 минут — не полезу в драку». У нас в раздевалке на стене написано, что мы в первую очередь команда и не должны давать друг друга в обиду. Этим кодексом я и руководствуюсь. И, надеюсь, остальные хоккеисты «Динамо» поступают так же.

В этом сезоне у меня было три драки. Я считаю, это вполне нормально даже для хоккеиста, у которого нет тафгайских наклонностей. Хоккей — это эмоциональный физический спорт. Если у игрока за три сезона ни одной драки, вот это странно, вы так не считаете? – сказал Евенко.

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Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился мнением о том, что он занимает второе место в КХЛ по удалениям.
 
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