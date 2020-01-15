Александр Гутор: «В Беларуси я поиграл во всех топ-клубах. Только «Шахтера» в этом плане не хватало»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Александр Гутор поделился первыми впечатлениями от перехода в новый клуб.

«Я уже четыре года не играл дома. Мне хотелось быть дома, в Минске. Солигорск находится возле Минска. Недалеко ездить. Да, был вариант с «Крыльями», но приняли решение, что перейдем в . Команда борется всегда за высокие задачи и ставит высокие цели, поэтому решили перейти в «Шахтер».

Получается, что в Беларуси я поиграл во всех топ-клубах: БАТЭ, «Динамо» Минск, «Динамо» Брест. Только «Шахтера» в этом плане не хватало.

В любом случае я приходил в команду, чтобы ставить перед собой высокие задачи, потому что я привык побеждать. Для меня кубки и победа в чемпионате – главные цели на сезон», – сказал Гутор в интервью пресс-службе клуба .