Экс-защитник «Дняпра» Степанов согласовал контракт с «Ягеллонией» («Football.by»)

Источник материала: Tribuna.com

23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1), передает football.by.

Отметим, что после 20 туров с 29-очками белостоцкий клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

В минувшем году футболист провел в составе «Дняпра» 27 матчей, в которых забил один гол.

Степанов проходит просмотр в польской «Ягеллонии»