|
Экс-защитник «Дняпра» Степанов согласовал контракт с «Ягеллонией» («Football.by»)
15.01.2020 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра»
Отметим, что после 20 туров с 29-очками белостоцкий клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.
В минувшем году футболист провел в составе «Дняпра» 27 матчей, в которых забил один гол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1), передает football.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)