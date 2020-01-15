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МХК «Динамо» обыграло «ОРДЖИ» (7:3) Есаулова на следующий день после поражения 0:1

15.01.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

МХК «Динамо» победило «ОРДЖИ» (7:3) в матче регулярного чемпионата Париматч Молодежная хоккейная лига.

Бело-голубые выиграли у китайского клуба на следующий день после поражения 0:1. Эта победа стала для «ОРДЖИ» первой в сезоне после 46 поражений подряд.

«Динамо» забросило пять шайб во втором периоде, еще две – третьем. После двух периодов динамовцы перебрасывали соперника со счетом 39:3. Общий счет по броскам – 50:10.

Китайский «ОРДЖИ» Есаулова выиграл у МХК «Динамо» первый матч в МХЛ, играя в 6 защитников и 4 нападающих

Клуб нашего тренера странно выиграл после 46 поражений подряд – с 10 полевыми и 49 сэйвами (тоже белоруса)

 
 
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МХК «Динамо» победило «ОРДЖИ» (7:3) в матче регулярного чемпионата Париматч Молодежная хоккейная лига.
 
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