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МХК «Динамо» обыграло «ОРДЖИ» (7:3) Есаулова на следующий день после поражения 0:1
15.01.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
МХК
Бело-голубые выиграли у китайского клуба на следующий день после поражения 0:1. Эта победа стала для «ОРДЖИ» первой в сезоне после 46 поражений подряд.
«Динамо» забросило пять шайб во втором периоде, еще две – третьем. После двух периодов динамовцы перебрасывали соперника со счетом 39:3. Общий счет по броскам – 50:10.
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МХК «Динамо» победило «ОРДЖИ» (7:3) в матче регулярного чемпионата Париматч Молодежная хоккейная лига.
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