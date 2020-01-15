Экс-генсек БАТЭ Вашкевич вошел в состав первого за 7 лет визита ФИФА в Сирию

Источник материала: Tribuna.com

Представители ФИФА впервые с 2012 года посетили Сирию с официальным визитом, сообщает fifa.com.

Дамаск, где располагается Сирийская футбольная ассоциация, на четыре дня принял координаторов проектов дубайского офиса ФИФА бахрейнца Хасана Хассана и белоруса Андрея Вашкевича . Напомним, что Вашкевич до лета 2018 года трудился в качестве генерального секретаря борисовского .

Вооруженный конфликт на территории Сирии начался в 2011 году. Все эти годы ФИФА оказывала поддержку национальной сборной Сирии в участии в международных соревнованиях, помогая с перелетами и проживанием.

Сейчас в сирийской премьер-лиге выступают 14 команд. Игры принимают пять городов: Дамаск, Латакия, Алеппо, Хама и Хомс. Посещаемость некоторых из них достигает 30 тысяч зрителей.

Во втором дивизионе выступают 26 клубов, разделенных на две зоны по географическому принципу. В третьем дивизионе играют 40 клубов.

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