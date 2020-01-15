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Экс-генсек БАТЭ Вашкевич вошел в состав первого за 7 лет визита ФИФА в Сирию
15.01.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представители ФИФА впервые с 2012 года посетили Сирию с официальным визитом,
Дамаск, где располагается Сирийская футбольная ассоциация, на четыре дня принял координаторов проектов дубайского офиса ФИФА бахрейнца Хасана Хассана и белоруса
Вооруженный конфликт на территории Сирии начался в 2011 году. Все эти годы ФИФА оказывала поддержку национальной сборной Сирии в участии в международных соревнованиях, помогая с перелетами и проживанием.
Сейчас в сирийской премьер-лиге выступают 14 команд. Игры принимают пять городов: Дамаск, Латакия, Алеппо, Хама и Хомс. Посещаемость некоторых из них достигает 30 тысяч зрителей.
Во втором дивизионе выступают 26 клубов, разделенных на две зоны по географическому принципу. В третьем дивизионе играют 40 клубов.
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Представители ФИФА впервые с 2012 года посетили Сирию с официальным визитом, сообщает fifa.com.
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