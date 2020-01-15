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Артем Королек: «Беларусь может обыграть Германию. Может произойти все. Франция уже уезжает домой»

15.01.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Линейный сборной Беларуси Артем Королек поделился ожиданиями от матча против Германии.

«Не думаю, что давление скажется на нас в предстоящем матче. Большинство игроков его не ощущают. Потому что, когда идет матч, ты сосредоточен на том, что происходит на площадке. Не обращаешь внимания на то, что творится на трибунах. Болельщики — это плюс для немецкой сборной, но мы привыкли к этому. Ту ошибку, которую допустили в матче с хорватами, мы не повторим.

Все начинается с чистого листа, то, что мы выиграли перед этим, уже неважно. Мы смотрим только на следующий матч. При всем уважении к сборной Германии (это одна из лучших европейских команд), сейчас она играет не в свою игру. Поэтому очень сильно настраиваемся и реально верим в себя. Если мы покажем свои лучшие качества и лучший гандбол, то все возможно. Не такие немецкие гандболисты грозные, как привыкли думать некоторые наши люди.
Мы с этими ребятами сражались много на клубном уровне. Нужно быть просто злее, показать, что мы тоже что-то умеем, и нас стоит опасаться.

Вполне реально взять очки в этом матче. Я по себе скажу — когда я приезжал два года назад на чемпионат Европы, смотрю: ого, это Генсхаймер, а это Вольф. А сейчас с этими людьми рубимся по ходу сезона. А Вольф мой одноклубник. Обычные люди, которых можно обыгрывать. Опыт, полученный в Лиге чемпионов должен добавить того, что не хватало раньше в таких матчах. Главное, верить в себя и доказать, что Беларусь может обыграть Германию. Может произойти все. Франция уже уезжает домой», – цитирует Королька «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

Напомним, что наша сборная завтра сыграет против сборной Германии. Начало матча – в 22:30.

Белорусские гандболисты и фанаты – это любовь. Вот как они вместе сражаются на Евро ❤️

 
 
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Линейный сборной Беларуси Артем Королек поделился ожиданиями от матча против Германии.
 
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