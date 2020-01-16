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НБА. «Майами» принимает «Сан-Антонио», «Хьюстон» – «Портленд» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Майами» принимает «Сан-Антонио». «Хьюстон» сыграет с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Харрис (34 + 10 подборов),
Симмонс (20 + 11 передач),
Ричардсон (15),
Хорфорд (14 + 8 подборов + 6 передач),
Тайбулл (5 + 4 блок-шота) старт;
Коркмаз (15),
Эннис (6),
Нето (4),
Пелл (4 + 7 подборов),
Скотт (0).
- Бруклин
-
Динуидди (26 + 8 передач),
Аллен (17 + 10 подборов),
Принс (15 + 7 подборов),
Ирвинг (14),
Харрис (6) старт;
Леверт (12),
Чендлер (10),
Джордан (4),
Луваву-Кабарро (2),
Куруц (0).
- Дата проведения
-
16 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Хэйворд (25 + 7 подборов),
Браун (24 + 12 подборов),
Уокер (19),
Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач),
Смарт (3) старт;
Уонамейкер (9),
Кантер (6),
Грин (4),
Лэнгфорд (2),
Оджелей (2),
Г. Уильямс (0),
Пуарье (0).
- Детройт
-
Думбуя (24),
Роуз (22 + 6 передач),
Драммонд (13 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Снелл (6),
Браун (4) старт;
М-ф Моррис (23),
Михайлюк (21),
Вуд (2),
Фрэйзер (1),
Гэллоуэй (0),
Макер (0).
- Дата проведения
-
16 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Нанн (33),
Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач),
Батлер (12),
Робинсон (11),
Ленард (7) старт;
Драгич (17),
Джонс (7 + 12 подборов),
Джонсон (5),
Олиник (0).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (30 + 7 передач),
Олдридж (12),
Форбс (11),
Мюррей (4 + 7 подборов),
Лайлс (4 + 7 подборов) старт;
Миллс (21),
Уайт (11),
Гэй (3),
Уокер (2),
Пелтль (2),
Белинелли (0).
- Дата проведения
-
16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (16),
Пол (14 + 10 передач),
Галлинари (14),
Фергюсон (2),
Адамс (2).
- Торонто
-
Пауэлл (17),
Сиакам (17),
Ибака (15),
Лаури (13 + 7 передач),
Марк Газоль (12),
Дэвис (10),
Ануноби (10),
Маккоу (3),
Холлис-Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
16 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Калвер (13),
Ковингтон (11),
Уиггинс (10),
Дженг (10 + 7 подборов),
Напьер (2 + 7 передач).
- Индиана
-
Сабонис (27 + 11 подборов),
Уоррен (12),
Брогдон (11 + 6 передач),
Лэмб (7),
Тернер (7).
- Дата проведения
-
16 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (22),
Янг (12),
Саторански (11),
Уайт (10),
Корнет (10),
Маркканен (9),
Хатчисон (7),
Данн (2),
Гэффорд (2),
Арчидиаконо (0),
Фелисио (0).
- Вашингтон
-
Бил (19),
Томас (11),
Макрэй (10),
Пэйтон (8),
Маинми (8),
Бертанс (6),
Пасечник (6),
Смит (5),
Бонга (5),
Брайант (5),
Браун (0).
- Дата проведения
-
16 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Портер (6),
Пламли (6),
Грант (5),
Йокич (4),
Мюррэй (3),
Бартон (3),
Моррис (1),
Крэйг (0),
Эрнангомес (0).
- Шарлотт
-
Вашингтон (7),
Розир (6),
Зеллер (6),
Бэйкон (2),
Бриджес (2),
Эрнангомес (2),
Грэм (0),
Батюм (0),
Марв. Уильямс (0),
Бийомбо (0).
- Дата проведения
-
16 января, 05.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (0),
Маклемор (0),
Харден (0),
Такер (0),
Капела (0).
- Портленд
-
Лиллард (0),
Бэйзмор (0),
Макколлум (0),
Энтони (0),
Уайтсайд (0).
- Дата проведения
-
16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Фокс (0),
Хилд (0),
Барнс (0),
Бэгли (0),
Бьелица (0).
- Даллас
-
Дончич (0),
Хардуэй (0),
Финни-Смит (0),
Клебер (0),
Пауэлл (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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