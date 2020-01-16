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НБА. «Майами» принимает «Сан-Антонио», «Хьюстон» – «Портленд» и другие матчи

16.01.2020 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. 

«Майами» принимает «Сан-Антонио». «Хьюстон» сыграет с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Бруклин 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)
Дата проведения
16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15), Хорфорд (14 + 8 подборов + 6 передач), Тайбулл (5 + 4 блок-шота)  старт; Коркмаз (15), Эннис (6), Нето (4), Пелл (4 + 7 подборов), Скотт (0).
Бруклин
Динуидди (26 + 8 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Принс (15 + 7 подборов), Ирвинг (14), Харрис (6)  старт; Леверт (12), Чендлер (10), Джордан (4), Луваву-Кабарро (2), Куруц (0).

Бостон – Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)
Дата проведения
16 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19), Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (3)  старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грин (4), Лэнгфорд (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0), Пуарье (0).
Детройт
Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Снелл (6), Браун (4)  старт; М-ф Моррис (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрэйзер (1), Гэллоуэй (0), Макер (0).

Майами – Сан-Антонио 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)
Дата проведения
16 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Нанн (33), Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач), Батлер (12), Робинсон (11), Ленард (7)  старт; Драгич (17), Джонс (7 + 12 подборов), Джонсон (5), Олиник (0).
Сан-Антонио
Дерозан (30 + 7 передач), Олдридж (12), Форбс (11), Мюррей (4 + 7 подборов), Лайлс (4 + 7 подборов)  старт; Миллс (21), Уайт (11), Гэй (3), Уокер (2), Пелтль (2), Белинелли (0).

Оклахома-Сити – Торонто 118:120 (4 четверть)
Дата проведения
16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (16), Пол (14 + 10 передач), Галлинари (14), Фергюсон (2), Адамс (2).
Торонто
Пауэлл (17), Сиакам (17), Ибака (15), Лаури (13 + 7 передач), Марк Газоль (12), Дэвис (10), Ануноби (10), Маккоу (3), Холлис-Джефферсон (0).

Миннесота – Индиана 97:103 (4 четверть)
Дата проведения
16 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Калвер (13), Ковингтон (11), Уиггинс (10), Дженг (10 + 7 подборов), Напьер (2 + 7 передач).
Индиана
Сабонис (27 + 11 подборов), Уоррен (12), Брогдон (11 + 6 передач), Лэмб (7), Тернер (7).

Чикаго – Вашингтон 103:95 (4 четверть)
Дата проведения
16 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Лавин (22), Янг (12), Саторански (11), Уайт (10), Корнет (10), Маркканен (9), Хатчисон (7), Данн (2), Гэффорд (2), Арчидиаконо (0), Фелисио (0).
Вашингтон
Бил (19), Томас (11), Макрэй (10), Пэйтон (8), Маинми (8), Бертанс (6), Пасечник (6), Смит (5), Бонга (5), Брайант (5), Браун (0).

Денвер – Шарлотт 57:42 (2 четверть)
Дата проведения
16 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Портер (6), Пламли (6), Грант (5), Йокич (4), Мюррэй (3), Бартон (3), Моррис (1), Крэйг (0), Эрнангомес (0).
Шарлотт
Вашингтон (7), Розир (6), Зеллер (6), Бэйкон (2), Бриджес (2), Эрнангомес (2), Грэм (0), Батюм (0), Марв. Уильямс (0), Бийомбо (0).

Хьюстон – Портленд 24:24 (1 четверть)
Дата проведения
16 января, 05.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Уэстбрук (0), Маклемор (0), Харден (0), Такер (0), Капела (0).
Портленд
Лиллард (0), Бэйзмор (0), Макколлум (0), Энтони (0), Уайтсайд (0).

Сакраменто – Даллас
Дата проведения
16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Фокс (0), Хилд (0), Барнс (0), Бэгли (0), Бьелица (0).
Даллас
Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Клебер (0), Пауэлл (0).

Лейкерс – Орландо
Дата проведения
16 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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