﻿ В полуфинале в Аделаиде Соболенко сыграет с Ястремской. Счет личных встреч – 0:2. 21.by
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В полуфинале в Аделаиде Соболенко сыграет с Ястремской. Счет личных встреч – 0:2

16.01.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

12-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.

В 1/2 финала соперницей белоруски стане украинка Даяна Ястремская (24, WTA).

Ястремская ведет в личных встречах 2:0. Последний раз соперницы встречались в 2019 году – украинка была сильнее на грунте 6:4, 6:4.

Полуфинальный матч состоится 17 января, в 5 утра по белорусскому времени.

 
 
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12-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.
 
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