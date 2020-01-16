В полуфинале в Аделаиде Соболенко сыграет с Ястремской. Счет личных встреч – 0:2

Источник материала: Tribuna.com

12-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.

В 1/2 финала соперницей белоруски стане украинка Даяна Ястремская (24, WTA).

Ястремская ведет в личных встречах 2:0. Последний раз соперницы встречались в 2019 году – украинка была сильнее на грунте 6:4, 6:4.

Полуфинальный матч состоится 17 января, в 5 утра по белорусскому времени.