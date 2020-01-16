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В полуфинале в Аделаиде Соболенко сыграет с Ястремской. Счет личных встреч – 0:2
16.01.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.
В 1/2 финала соперницей белоруски стане украинка Даяна Ястремская (24, WTA).
Ястремская ведет в личных встречах 2:0. Последний раз соперницы встречались в 2019 году – украинка была сильнее на грунте 6:4, 6:4.
Полуфинальный матч состоится 17 января, в 5 утра по белорусскому времени.
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12-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.
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