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Спортдир тульского «Арсенала»: «Мы выиграли конкурентную борьбу за Громыко и Ковалева у серьезных российских клубов»

16.01.2020 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал подписание контрактов с Валерием Громыко и Юрием Ковалевым.

«Мы сделали хорошее приобретение. Ковалев регулярно вызывается в сборную Беларуси. Громыко, хотя и молод, тоже имеет такой опыт. «Арсенал» выиграл конкурентную борьбу за этих ребят у серьезных российских клубов. Юрий и Валерий повысят конкуренцию в составе и усилят атакующий потенциал команды.

Руководство нашего клуба и тренерский штаб изначально приветствовали приобретение этих футболистов. Скажу больше. Мы пытались подписать ребят еще в летнюю кампанию, чтобы усилиться к старту в квалификации Лиги Европы. Но тогда «Шахтер» сам участвовал в еврокубках, и сделка не состоялась.

Важно, что белорусские футболисты уже не считаются легионерами в России. Теперь дело за новичками, пусть доказывают свое право на место в составе. Понятно, что обоим нужно некоторое время на адаптацию в новой для себя обстановке», – сказал Рудаков.

 
 
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Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал подписание контрактов с Валерием Громыко и Юрием Ковалевым.
 
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