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Дмитрий Калачев: «Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их несколько сотен тысяч долларов»

16.01.2020 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок и директор «Днепра» Дмитрий Калачев рассказал о ситуации с клубом «Дняпро».

– Нынешний клуб создан на базе юридического лица, под которым выступал тот, классический, «Днепр»?

– Нет, это совершенно иная структура. ГУ – государственное учреждение. А то юрлицо поглотил Владимир Тельпук, когда путем реорганизации клуба стал его полноправным хозяином.

– Его «Дняпро» ликвидирован?

– Еще нет. Но работников клуба там почти не осталось. И вскоре начнется процедура ликвидации с последующим банкротством.

– А Владимир Тельпук мог передать городу права на клуб, чтобы «Днепр» начал сезон в первой лиге?

– Он хотел это сделать, но с условием, что власти Могилева возьмут на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов. Поэтому город принял решение создавать новый клуб, который будет выступать во второй лиге. При этом он унаследует всю историю того, старого, «Днепра», – сказал Калачев.

 
Теги: Могилев
 
 
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Экс-игрок и директор «Днепра» Дмитрий Калачев рассказал о ситуации с клубом «Дняпро».
 
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