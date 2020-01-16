Дмитрий Калачев: «Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их несколько сотен тысяч долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок и директор Дмитрий Калачев рассказал о ситуации с клубом «Дняпро».

– Нынешний клуб создан на базе юридического лица, под которым выступал тот, классический, «Днепр»?

– Нет, это совершенно иная структура. ГУ – государственное учреждение. А то юрлицо поглотил Владимир Тельпук, когда путем реорганизации клуба стал его полноправным хозяином.

– Его ликвидирован?

– Еще нет. Но работников клуба там почти не осталось. И вскоре начнется процедура ликвидации с последующим банкротством.

– А Владимир Тельпук мог передать городу права на клуб, чтобы «Днепр» начал сезон в первой лиге?

– Он хотел это сделать, но с условием, что власти Могилева возьмут на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов. Поэтому город принял решение создавать новый клуб, который будет выступать во второй лиге. При этом он унаследует всю историю того, старого, «Днепра», – сказал Калачев.