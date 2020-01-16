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Дмитрий Калачев: «Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их несколько сотен тысяч долларов»
16.01.2020 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок и директор
– Нынешний клуб создан на базе юридического лица, под которым выступал тот, классический, «Днепр»?
– Нет, это совершенно иная структура. ГУ – государственное учреждение. А то юрлицо поглотил Владимир Тельпук, когда путем реорганизации клуба стал его полноправным хозяином.
– Его
– Еще нет. Но работников клуба там почти не осталось. И вскоре начнется процедура ликвидации с последующим банкротством.
– А Владимир Тельпук мог передать городу права на клуб, чтобы «Днепр» начал сезон в первой лиге?
– Он хотел это сделать, но с условием, что власти Могилева возьмут на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов. Поэтому город принял решение создавать новый клуб, который будет выступать во второй лиге. При этом он унаследует всю историю того, старого, «Днепра», – сказал Калачев.
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Дмитрий Калачев: «Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их несколько сотен тысяч долларов»
Экс-игрок и директор «Днепра» Дмитрий Калачев рассказал о ситуации с клубом «Дняпро».
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