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Румбутис о договорных матчах: «Сучков был классным футболистом. Но бес попутал, скажем так. И не его одного»

16.01.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал дело о договорных матчах.

– Это везде встречается, не только у нас. И, как правило, в нижних лигах. Но с этим мириться никак нельзя. Представьте себе: ты тренер, работаешь, а приходят такие 2-3 человека, решают, что должна показать твоя команда. И игроки это делают.

Знаю, что по «Нафтану» много вопросов. Было безденежное время, но все равно этим заниматься нельзя. Повернись, уйди, скажи, что не будешь этим заниматься. Вот и все. Это просто грязь. Я категорически не поддерживаю такие поступки.

Прочитал фамилии 16 человек. Каждый выбирает свою дорогу сам. И как ему потом жить с этим – вопрос. Тот же Сучков был классным футболистом, когда играл в «Карпатах», за сборную. Просто шикарный игрок. Но бес попутал, скажем так. И не его одного.

Жалко, что так происходит. Но уже был прецедент, когда АБФФ сильно карала за это. И сейчас федерация правильно подошла к этому вопросу. Отпускать такие моменты нельзя. С этим нужно бороться, – заявил Румбутис.

Сучков и Валерий Белявский пожизненно отстранены от белорусского футбола, 14 человек дисквалифицированы и получили денежные штрафы

 
 
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Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал дело о договорных матчах.
 
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