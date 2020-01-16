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Румбутис о договорных матчах: «Сучков был классным футболистом. Но бес попутал, скажем так. И не его одного»
16.01.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Это везде встречается, не только у нас. И, как правило, в нижних лигах. Но с этим мириться никак нельзя. Представьте себе: ты тренер, работаешь, а приходят такие 2-3 человека, решают, что должна показать твоя команда. И игроки это делают.
Знаю, что по
Прочитал фамилии 16 человек. Каждый выбирает свою дорогу сам. И как ему потом жить с этим – вопрос. Тот же Сучков был классным футболистом, когда играл в «Карпатах», за сборную. Просто шикарный игрок. Но бес попутал, скажем так. И не его одного.
Жалко, что так происходит. Но уже был прецедент, когда
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Румбутис о договорных матчах: «Сучков был классным футболистом. Но бес попутал, скажем так. И не его одного»
Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал дело о договорных матчах.
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