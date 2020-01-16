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Дмитрий Калачев о задачах «Днепра-Могилева»: «Два года на возвращение в высшую лигу»
16.01.2020 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Будущий директор клуба
– Сейчас «Днепр» – клуб города?
– И области тоже. Но больше, конечно, горисполкома, который нас курирует. А вообще, многое связано с тем, что областную федерацию возглавил футбольный человек – Константин Иванович Путило. Это были как раз его инициатива и заслуга – объединить клуб, футбольную школу и стадионы. И с его мощным ресурсом руководителя это удалось.
Если бы не он, то, думаю, ничего не получилось бы. А так директор предприятия «Могилев-энерго» имеет в регионе большой вес. И все сложилось благодаря его усилиям. Мы только подсказали направление. А дальше Константину Ивановичу совместно с губернатором эту задумку удалось реализовать.
– Цель клуба – с ходу выйти в первую лигу?
– А на следующий сезон вернуться в высшую. Два года на все, – сказал
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Будущий директор клуба «Днепр-Могилев» Дмитрий Калачев рассказал о ситуации вокруг нового клуба.
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