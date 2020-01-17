Источник материала: Tribuna.com

Николай Стасенко сломал ключицу и выбыл из строя на неопределенный срок

Защитник «Автомобилиста» и сборной Беларуси Николай Стасенко получил травму в матче чемпионата КХЛ с «Северсталью». После силового приема от Егора Морозова белорусский хоккеист упал на лед и не смог продолжить матч.

У Стасенко перелом ключицы. Хоккеист выбыл из строя на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Стасенко набрал 1 (0+1) очко в 18 матчах за «Витязь» и «Автомобилист» в КХЛ при 22 минутах штрафа и показателе полезности «+2». Кроме того, на счету защитника 1 (0+1) очко в 6 матчах за сборную Беларуси в товарищеских турнирах.