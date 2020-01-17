ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стасенко сломал ключицу и выбыл из строя на неопределенный срок

17.01.2020 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Николай Стасенко сломал ключицу и выбыл из строя на неопределенный срок  

Защитник «Автомобилиста» и сборной Беларуси Николай Стасенко получил травму в матче чемпионата КХЛ с «Северсталью». После силового приема от Егора Морозова белорусский хоккеист упал на лед и не смог продолжить матч.

У Стасенко перелом ключицы. Хоккеист выбыл из строя на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Стасенко набрал 1 (0+1) очко в 18 матчах за «Витязь» и «Автомобилист» в КХЛ при 22 минутах штрафа и показателе полезности «+2». Кроме того, на счету защитника 1 (0+1) очко в 6 матчах за сборную Беларуси в товарищеских турнирах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Стасенко сломал ключицу и выбыл из строя на неопределенный срок Защитник «Автомобилиста» и сборной Беларуси Николай Стасенко получил травму в матче...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Панков: «Было сложно уговорить Милевского перейти в «Конкордию». Он говорил: «Это Румыния, там цыгане на тележках ездят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика