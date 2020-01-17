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Украинца за посещение России выгнали из клуба первой лиги «Агробизнес»
17.01.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Причиной подобного решения стало то, что футболист в конце декабря посетил Санкт-Петербург.
«Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.
Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.
В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.
ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба», – говорится в заявлении команды.
Сикорский в нынешнем сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
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«Агробизнес», выступающий в Первой лиге Украины, расторг контракт с форвардом Игорем Сикорским.
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