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Флойд Мэйвезер признан «Боксером десятилетия» по версии Американской ассоциации журналистов
17.01.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия»
В этой номинации помимо американца были представлены Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Владимир Кличко и Андре Уорд.
Эта награда вручается уже в третий раз. Ее обладателями были Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.
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Американская ассоциация журналистов (BWAA) признала Флойда Мэйвезера-младшего «Боксером десятилетия» В этой номинации помимо американца были представлены Сауль...
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