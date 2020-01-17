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Шкурин будет играть в ЦСКА под 11-м номером
17.01.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, недавно подписавший контракт с армейцами, определился с игровым номером. Он будет выступить под 11-м номером. Под таким же номером с 2004 по 2006 год играл нападающий Вагнер Лав.
Напомним, контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.
В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей.
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, недавно подписавший контракт с армейцами, определился с игровым номером.
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