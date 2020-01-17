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Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

17.01.2020 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг перешел в «Интер».

34-летний англичанин подписал контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на сезон.

Сумма трансфера, предположительно, составила 1,5 миллиона евро. Ранее стало известно, что за полтора года в «Интере» Янг заработает 6 миллионов евро.

Янг выступал за «МЮ» с 2011 года. В общей сложности он провел за клуб 261 матч во всех турнирах и забил 19 голов.

 

 
 
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг перешел в «Интер».
 
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