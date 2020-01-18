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Старший тренер «Химика» о договорняках: «Ну как можно вляпаться в такое говно?! Это надо быть человеком на букву «Д»
18.01.2020 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер
– Как отреагировал? Такие вопросы задаете. Ну, как можно отреагировать? Праздник устроил. Поймите, просто неприятно… С некоторыми людьми мы 10 лет вместе были. В это трудно поверить. Тем более после того, как случилась история с «
Подозревал ли кого-то? Проанализируйте наши матчи… Когда добираешься на игру по семь-восемь часов, а потом [проигрываешь], какие мысли? Может дорога, может быть ноги, может еще что-то. Ну, кто мог про это («договорняки» – Tribuna.com) подумать.
– Общались с этими игроками после того, как все стало известно?
– Конечно. Что говорят? Безденежье наше… Никто ж оправдываться не собирается. Задним умом понимают, что сделали не то, что надо… Не хочу об этом говорить. Я вам сказал все, что мог, – сказал Таранухин.
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Старший тренер «Химика» о договорняках: «Ну как можно вляпаться в такое говно?! Это надо быть человеком на букву «Д»
Старший тренер «Химика» Олег Таранухин поделился мнением о игроках команды, которые принимали участие в договорных матчах.
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