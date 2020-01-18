Пеп Гвардиола: «Если «Сити» не уволит, то я точно останусь»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.

«Я уже много раз говорил, что если клуб меня не уволит, то я точно останусь. Я собираюсь остаться здесь на следующий сезон, сто процентов. Не потому, что мы выиграли два последних матча или стали играть лучше в последние месяцы. Мне нравится работать с этой командой, но даже если будет плохо и мы не попадем в Лигу чемпионов, то я не уйду.

У каждого тренера есть взлеты и падения, нельзя все время выигрывать», – сказал Гвардиола.

После 22 туров «горожане» занимают в АПЛ второе место, отставая от на 14 очков, при этом у мерсисайдцев на игру меньше.