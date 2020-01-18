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Пеп Гвардиола: «Если «Сити» не уволит, то я точно останусь»
18.01.2020 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Я уже много раз говорил, что если клуб меня не уволит, то я точно останусь. Я собираюсь остаться здесь на следующий сезон, сто процентов. Не потому, что мы выиграли два последних матча или стали играть лучше в последние месяцы. Мне нравится работать с этой командой, но даже если будет плохо и мы не попадем в Лигу чемпионов, то я не уйду.
У каждого тренера есть взлеты и падения, нельзя все время выигрывать», – сказал Гвардиола.
После 22 туров «горожане» занимают в АПЛ второе место, отставая от
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
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