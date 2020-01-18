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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Локомотива-Кубань»

18.01.2020 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 18 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с белорусским «Цмокi-Мiнском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Цмоки-Минск
Дата проведения
18 января, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Парма – Нижний Новгород
Дата проведения
18 января, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 12-1, ЦСКА – 10-4, «Локомотив-Кубань» – 9-4, УНИКС – 8-5, «Енисей» – 6-6, «Зенит» – 6-6, «Зелена-Гура» – 6-8, «Нижний Новгород» – 5-7, «Астана» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-8, «Парма» – 4-9, «Цмокi-Мiнск» – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 18 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с белорусским «Цмокi-Мiнском».
 
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