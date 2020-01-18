|
Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Локомотива-Кубань»
18.01.2020 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 18 января, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 12-1, ЦСКА – 10-4,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 18 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет с белорусским «Цмокi-Мiнском».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)