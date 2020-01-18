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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Уотфорда», «Ман Сити» – «Пэлас», «Ньюкасл» против «Челси»
18.01.2020 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» играет в гостях с «Уотфордом», «Манчестер Сити» принимает «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» –
В воскресенье «Лестер» встречается с «Бернли», «Ливерпуль» – с
Чемпионат Англии
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» играет в гостях с «Уотфордом», «Манчестер Сити» принимает «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – «Челси».
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