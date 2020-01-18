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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Уотфорда», «Ман Сити» – «Пэлас», «Ньюкасл» против «Челси»

18.01.2020 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» играет в гостях с «Уотфордом», «Манчестер Сити» принимает «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – «Челси».

В воскресенье «Лестер» встречается с «Бернли», «Ливерпуль» – с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

23-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм
Дата проведения
18 января, 15.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
18 января, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Эвертон
Дата проведения
18 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
18 января, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Астон Вилла
Дата проведения
18 января, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вулверхэмптон
Дата проведения
18 января, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Борнмут
Дата проведения
18 января, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Челси
Дата проведения
18 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Лестер
Дата проведения
19 января, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 января, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» играет в гостях с «Уотфордом», «Манчестер Сити» принимает «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – «Челси».
 
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