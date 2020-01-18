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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь сыграет с Чехией
18.01.2020 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Европы-2020
Основной раунд
Группа 1
Беларусь – Чехия
18 января, 18.00
Беларусь: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.
Чехия: Мрква, Галя; Грстка, Бечварж, Юрка, Горак, Каспарек, Бабак, Чип, Ванчо, Здрагала, Патцель, Солак, Мубензем, Земан, Мойжиш.
Испания – Австрия
18 января, 20.15
Хорватия – Германия
18 января, 22.30
Положение команд: Испания – 4 очка (2 матча), Хорватия – 4 (2), Германия – 2 (2), Австрия – 2 (2), Беларусь – 0 (2), Чехия – 0 (2).
В полуфинал выйдет 2 команды из группы.
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Чемпионат Европы-2020 Основной раунд Группа 1 Беларусь – Чехия 18 января, 18.00 Испания – Австрия 18 января, 20.15 Хорватия – Германия 18 января, 22.30 Положение...
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