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«Тоттенхэму» не хватило 10,04 мм до гола на 93-й минуте. Мяч после удара Ламелы не пересек линию
18.01.2020 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы вырвать победу у «Уотфорда» (0:0) в 23-м туре АПЛ.
Хавбек лондонцев Эрик Ламела на 93-й минуте пробил по воротам, мяч ударился в линию и был выбит новичком «Уотфорда» Игнасио Пуссетто.
Система определения гола подсказала арбитру Майклу Оливеру, что мяч полностью не пересек линию – не хватило 10,04 миллиметра.
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«Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы вырвать победу у «Уотфорда» (0:0) в 23-м туре АПЛ.
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