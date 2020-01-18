«Тоттенхэму» не хватило 10,04 мм до гола на 93-й минуте. Мяч после удара Ламелы не пересек линию

Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы вырвать победу у «Уотфорда» (0:0) в 23-м туре АПЛ.

Хавбек лондонцев Эрик Ламела на 93-й минуте пробил по воротам, мяч ударился в линию и был выбит новичком «Уотфорда» Игнасио Пуссетто.

Система определения гола подсказала арбитру Майклу Оливеру, что мяч полностью не пересек линию – не хватило 10,04 миллиметра.

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