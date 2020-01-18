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Базанов вручил бронзовые медали «Шахтеру». Команда спускалась под землю
18.01.2020 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава АБФФ Владимир Базанов вручил футболистам «Шахтера» бронзовые медали чемпионата в шахте.
«После обеда команда на клубном автобусе отправилась на территорию 1 рудоуправления, где прошла инструктаж, получила спецодежду, а так же средства самоспасатели – приборы, которые выдают каждому, кто спускается под землю, позволяющие находиться несколько часов в бескислородной среде. К слову, наша группа была одной из самых многочисленных из числа тех, которые здесь спускались – «клети» (своеобразный лифт), вмещающей до 30 человек пришлось делать два рейса, чтобы доставить всех на глубину 420 метров. Затем на нескольких «белках» (автомобили, перевозящие шахтеров) игроки и тренеры преодолели около 4 километров до одного из забоев. Сама дорога по подземным путепроводам – само по себе большое приключение!
В забое показали, как работают люди, добывающие руду. Работающий комбайн, пыль и оглушительный шум – ребята пусть и на несколько минут, но прочувствовали специфику.
Там же – в забое – Никола Антич «добыл» и бронзовые медали. Они были присыпаны породой, так что нашему сербскому легионеру пришлось немного поработать руками.
А вручали медали уже в спелеолечебнице – месте, куда тысячи людей ежегодно отправляются, чтобы справиться с заболеваниями органов дыхания.
Награды игрокам «Шахтера» вручали глава АБФФ Владимир Базанов и один из самых знаменитых игроков в истории нашей команды Владимир Каваленя», – говорится в
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Глава АБФФ Владимир Базанов вручил футболистам «Шахтера» бронзовые медали чемпионата в шахте.
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