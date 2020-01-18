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Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

18.01.2020 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дортмундская «Боруссия» на выезде играет против «Аугсбурга» (5:3, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Германии.

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.

Первый гол 19-летний форвард забил спустя 183 секунды после выхода на замену. Он появился на поле на 56-й минуте, заменив Лукаша Пишчека.

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

ВИДЕО

 

 
 
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Дортмундская «Боруссия» на выезде играет против «Аугсбурга» (5:3, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Германии.
 
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