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НБА. «Новый Орлеан» – «Клипперс», «Хьюстон» примет «Лейкерс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
В 23:30 начнется встреча между «Новым Орлеаном» и «Клипперс». «Хьюстон» Хардена примет лидирующих на Западе «Лейкерс» Джеймса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
18 января, 23.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Фэйворс (22 + 11 подборов),
Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач),
Редик (19),
Болл (18 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь),
Харт (9 + 10 подборов) старт;
Хэйс (14),
Александер-Уокер (10),
Мур (9),
Джексон (8),
Мелли (0).
- Клипперс
-
Ленард (39 + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь),
Шэмет (11),
Беверли (9 + 6 передач),
Макгрудер (4),
Зубац (3) старт;
Уильямс (32),
Харрелл (24),
Грин (6),
Робинсон (3),
Паттерсон (2),
Мэнн (0).
- Дата проведения
-
19 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Ирвинг (17 + 6 передач),
Принс (13),
Динуидди (11),
Куруц (6),
Аллен (5 + 10 подборов + 4 блок-шота) старт;
Клэкстон (14),
Луваву-Кабарро (10),
Чендлер (8),
Муса (7),
Леверт (6),
Чиозза (0),
Пинсон (0).
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 потерь),
Миддлтон (20),
Б. Лопес (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов),
Мэттьюз (11),
Бледсоу (8) старт;
Дивинченцо (11),
Корвер (10),
Хилл (6),
Бендер (6),
Браун (2),
Ильясова (2),
Коннотон (0),
Уилсон (0).
- Дата проведения
-
19 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Смарт (37 + 8 передач),
Тейтум (26 + 10 подборов),
Хэйворд (22 + 7 подборов + 7 передач),
Тайс (12),
Г. Уильямс (0) старт;
Кантер (8),
Грин (6),
Уонамейкер (4),
Уотерс (4),
Оджелей (0).
- Финикс
-
Букер (39 + 10 подборов + 9 передач),
Бриджес (26),
Эйтон (26 + 15 подборов),
Шарич (13 + 11 подборов),
Рубио (8 + 9 передач + 5 потерь) старт;
Картер (6),
Бэйнс (3),
Диалло (2),
Джером (0),
Окобо (0).
- Дата проведения
-
19 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Коллинз (20),
Хантер (19),
Янг (16 + 8 подборов + 7 передач),
Реддиш (7),
Хертер (2) старт;
Тиг (15 + 7 передач + 5 потерь),
Картер (5),
Грэм (5),
Бембри (4),
Фернанду (4),
Джонс (4),
Гудвин (2).
- Детройт
-
Роуз (27 + 9 передач),
Драммонд (16 + 17 подборов + 5 перехватов),
Снелл (8),
Браун (5),
Думбуя (4) старт;
Михайлюк (25),
М-ф Моррис (22),
Гэллоуэй (14),
Вуд (10 + 7 подборов),
Макер (3),
Фрэйзер (2 + 7 передач + 6 потерь).
- Дата проведения
-
19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
М-с Моррис (20),
Буллок (14),
Рэндл (14 + 12 подборов + 5 потерь),
Гибсон (11),
Пэйтон (10 + 7 подборов + 7 передач) старт;
Робинсон (6 + 7 подборов),
Ниликина (5),
Нокс (4),
Портис (3),
Трир (0).
- Филадельфия
-
Симмонс (21 + 7 подборов + 8 передач),
Ричардсон (18 + 7 потерь),
Харрис (15 + 8 подборов),
Тайбулл (5),
Хорфорд (4 + 7 подборов) старт;
Коркмаз (17),
Эннис (6),
Нето (4),
Скотт (0),
Пелл (0).
- Дата проведения
-
19 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (21),
Уайт (11),
Корнет (11),
Маркканен (10),
Данн (9),
Янг (7),
Харрисон (6),
Саторански (4 + 6 передач),
Хатчисон (4),
Арчидиаконо (2),
Фелисио (2).
- Кливленд
-
Секстон (26 + 7 подборов),
Лав (25),
Осман (13),
Томпсон (12),
Гарлэнд (11 + 6 потерь),
Маккинни (9),
Нэнс (4),
Экзам (2),
Деллаведова (0).
- Дата проведения
-
19 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Калвер (18),
Уиггинс (18 + 7 подборов + 10 передач),
Ковингтон (17 + 8 подборов),
Таунс (12),
Дженг (9),
Окоги (6),
Маклафлин (2),
Напьер (2),
Бэйтс-Диоп (0).
- Торонто
-
Лаури (28),
Ванвлит (19),
Сиакам (14 + 4 блок-шота),
Пауэлл (11),
Ибака (6),
Холлис-Джефферсон (5),
Марк Газоль (4),
Ануноби (2),
Томас (0),
Маккоу (0),
Дэвис (0).
- Дата проведения
-
19 января, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Пул (21),
Паскалл (16 + 9 подборов),
Расселл (14 + 10 передач),
Спеллмен (8),
Беркс (7),
Ли (6),
Коули-Стайн (6),
Крисс (4),
Боумэн (0).
- Орландо
-
Фульц (15),
Фурнье (12),
Гордон (11),
Вучевич (8 + 12 подборов),
Берч (6).
- Дата проведения
-
19 января, 04.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (22),
Харден (17 + 6 передач),
Такер (6),
Капела (6 + 10 подборов),
Маклемор (3).
- Лейкерс
-
Джеймс (16),
Грин (10),
Кузма (6),
Макги (4),
Брэдли (2).
- Дата проведения
-
19 января, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Пол (12),
Гилджес-Александер (8),
Дорт (4),
Бэйзли (4),
Диалло (2),
Адамс (2),
Шредер (0),
Бертон (0),
Ноэл (0).
- Портленд
-
Лиллард (11),
Энтони (4),
Трент (3),
Хорд (2),
Литтл (2),
Уайтсайд (2),
Саймонс (0),
Хезоня (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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