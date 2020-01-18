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НБА. «Новый Орлеан» – «Клипперс», «Хьюстон» примет «Лейкерс» и другие матчи

18.01.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. 

В 23:30 начнется встреча между «Новым Орлеаном» и «Клипперс». «Хьюстон» Хардена примет лидирующих на Западе «Лейкерс» Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Клипперс 130:133 (35:33, 45:39, 30:30, 20:31)
Дата проведения
18 января, 23.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Фэйворс (22 + 11 подборов), Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач), Редик (19), Болл (18 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харт (9 + 10 подборов)  старт; Хэйс (14), Александер-Уокер (10), Мур (9), Джексон (8), Мелли (0).
Клипперс
Ленард (39 + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Шэмет (11), Беверли (9 + 6 передач), Макгрудер (4), Зубац (3)  старт; Уильямс (32), Харрелл (24), Грин (6), Робинсон (3), Паттерсон (2), Мэнн (0).

Бруклин – Милуоки 97:117 (22:30, 20:27, 29:36, 26:24)
Дата проведения
19 января, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Ирвинг (17 + 6 передач), Принс (13), Динуидди (11), Куруц (6), Аллен (5 + 10 подборов + 4 блок-шота)  старт; Клэкстон (14), Луваву-Кабарро (10), Чендлер (8), Муса (7), Леверт (6), Чиозза (0), Пинсон (0).
Милуоки
Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 потерь), Миддлтон (20), Б. Лопес (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Мэттьюз (11), Бледсоу (8)  старт; Дивинченцо (11), Корвер (10), Хилл (6), Бендер (6), Браун (2), Ильясова (2), Коннотон (0), Уилсон (0).

Бостон – Финикс 119:123 (20:26, 31:34, 25:27, 43:36)
Дата проведения
19 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Смарт (37 + 8 передач), Тейтум (26 + 10 подборов), Хэйворд (22 + 7 подборов + 7 передач), Тайс (12), Г. Уильямс (0)  старт; Кантер (8), Грин (6), Уонамейкер (4), Уотерс (4), Оджелей (0).
Финикс
Букер (39 + 10 подборов + 9 передач), Бриджес (26), Эйтон (26 + 15 подборов), Шарич (13 + 11 подборов), Рубио (8 + 9 передач + 5 потерь)  старт; Картер (6), Бэйнс (3), Диалло (2), Джером (0), Окобо (0).

Атланта – Детройт 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)
Дата проведения
19 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Коллинз (20), Хантер (19), Янг (16 + 8 подборов + 7 передач), Реддиш (7), Хертер (2)  старт; Тиг (15 + 7 передач + 5 потерь), Картер (5), Грэм (5), Бембри (4), Фернанду (4), Джонс (4), Гудвин (2).
Детройт
Роуз (27 + 9 передач), Драммонд (16 + 17 подборов + 5 перехватов), Снелл (8), Браун (5), Думбуя (4)  старт; Михайлюк (25), М-ф Моррис (22), Гэллоуэй (14), Вуд (10 + 7 подборов), Макер (3), Фрэйзер (2 + 7 передач + 6 потерь).

Нью-Йорк – Филадельфия 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)
Дата проведения
19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
М-с Моррис (20), Буллок (14), Рэндл (14 + 12 подборов + 5 потерь), Гибсон (11), Пэйтон (10 + 7 подборов + 7 передач)  старт; Робинсон (6 + 7 подборов), Ниликина (5), Нокс (4), Портис (3), Трир (0).
Филадельфия
Симмонс (21 + 7 подборов + 8 передач), Ричардсон (18 + 7 потерь), Харрис (15 + 8 подборов), Тайбулл (5), Хорфорд (4 + 7 подборов)  старт; Коркмаз (17), Эннис (6), Нето (4), Скотт (0), Пелл (0).

Чикаго – Кливленд 108:108 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Лавин (21), Уайт (11), Корнет (11), Маркканен (10), Данн (9), Янг (7), Харрисон (6), Саторански (4 + 6 передач), Хатчисон (4), Арчидиаконо (2), Фелисио (2).
Кливленд
Секстон (26 + 7 подборов), Лав (25), Осман (13), Томпсон (12), Гарлэнд (11 + 6 потерь), Маккинни (9), Нэнс (4), Экзам (2), Деллаведова (0).

Миннесота – Торонто 90:110 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Калвер (18), Уиггинс (18 + 7 подборов + 10 передач), Ковингтон (17 + 8 подборов), Таунс (12), Дженг (9), Окоги (6), Маклафлин (2), Напьер (2), Бэйтс-Диоп (0).
Торонто
Лаури (28), Ванвлит (19), Сиакам (14 + 4 блок-шота), Пауэлл (11), Ибака (6), Холлис-Джефферсон (5), Марк Газоль (4), Ануноби (2), Томас (0), Маккоу (0), Дэвис (0).

Голден Стэйт – Орландо 82:71 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Пул (21), Паскалл (16 + 9 подборов), Расселл (14 + 10 передач), Спеллмен (8), Беркс (7), Ли (6), Коули-Стайн (6), Крисс (4), Боумэн (0).
Орландо
Фульц (15), Фурнье (12), Гордон (11), Вучевич (8 + 12 подборов), Берч (6).

Хьюстон – Лейкерс 68:69 (3 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Уэстбрук (22), Харден (17 + 6 передач), Такер (6), Капела (6 + 10 подборов), Маклемор (3).
Лейкерс
Джеймс (16), Грин (10), Кузма (6), Макги (4), Брэдли (2).

Юта – Сакраменто 63:49 (2 четверть)
Дата проведения
19 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Богданович (21), Митчелл (16), Гобер (13 + 7 подборов), Инглс (0 + 7 передач), О'Нил (0).

Оклахома-Сити – Портленд 61:55 (2 четверть)
Дата проведения
19 января, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Пол (12), Гилджес-Александер (8), Дорт (4), Бэйзли (4), Диалло (2), Адамс (2), Шредер (0), Бертон (0), Ноэл (0).
Портленд
Лиллард (11), Энтони (4), Трент (3), Хорд (2), Литтл (2), Уайтсайд (2), Саймонс (0), Хезоня (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
 
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