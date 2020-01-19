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Бага возглавил «Жальгирис»
19.01.2020 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер Алексей Бага возглавил «Жальгирис» из Вильнюса,
Контракт подписан на год с возможностью продления.
В минувшем сезоне 38-летний специалист был главным тренером
Отметим также, что
В сезоне-2019 «Жальгирис» занял 2-е место в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.
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Тренер Алексей Бага возглавил «Жальгирис» из Вильнюса, сообщает пресс-служба клуба.
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