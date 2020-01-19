Источник материала: Tribuna.com

Тренер Алексей Бага возглавил «Жальгирис» из Вильнюса, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан на год с возможностью продления.

В минувшем сезоне 38-летний специалист был главным тренером . Борисовская команда под его руководством заняла второе место в чемпионате Беларуси 2019 года.

Отметим также, что вошел в тренерский штаб литовского клуба. Ранее он работал вместе с Багой в БАТЭ.

В сезоне-2019 «Жальгирис» занял 2-е место в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.

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