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Президент украинского клуба, в котором игрока выгнали из команды за посещение России: «Он фотографировался с символами России, как и нет никакой войны»

19.01.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент украинского «Агробизнеса» Олег Собуцкий аргументировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию.

«Хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду, но увиденное фото на фоне символов нашего оккупанта меня очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно. Сегодня в Украине идет война, в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.

Сразу сказал, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы это нам не стоило. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

Сикорский навредил имиджу клуба, это даже не обсуждается. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?» — сказал Собуцкий.

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Президент украинского «Агробизнеса» Олег Собуцкий аргументировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским из-за поездки игрока в Россию.
 
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