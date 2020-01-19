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Лекаревич о «Динамо»: «Рискуем потерять болельщика. Забитые трибуны всегда служили оправданием этому проекту»
19.01.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Леонид Лекаревич поделился мнением об игре минского
«Да, в эти десять лет были яркие победы и полезные дела, но в глобальном смысле игра «Динамо» в
Забитые под завязку трибуны всегда служили оправданием этому проекту, делали «Динамо» и хоккей социальным явлением в жизни города и всей страны, но сейчас посещаемость, увы, стремительно падает. Грустно», – сказал Лекаревич в эфире «
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Лекаревич о «Динамо»: «Рискуем потерять болельщика. Забитые трибуны всегда служили оправданием этому проекту»
Журналист Леонид Лекаревич поделился мнением об игре минского «Динамо».
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