Грецкий о Матче всех звезд: «Перед Беларусью хочется извиниться. Это были не драники, а картофельные сырники»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал о своем выступлении в Мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

- Мы так волновались, когда ты пошел переодеваться

– Меня быстро позвали. Потом я стоял в этой подтрибунке минут 5-7... Ждал. Потом все пошло не по плану. Основную мысль, скажем так, донесли, то, что думали, то выполнили. С драниками... Перед Беларусью хочется извиниться, потому что это был ужас.

- Давай объясним: мы заказывали, чтобы драники были свежие

– И это были по ходу картофельные сырники. Очень неудобно. Теперь придется кормить Гудачека нормальными по приезду, – сказал Грецкий в эфире hcdinamoby.

Вячеслав Грецкий: «Белорусские драники понравились бы Гудачеку еще больше»