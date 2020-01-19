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Грецкий о Матче всех звезд: «Перед Беларусью хочется извиниться. Это были не драники, а картофельные сырники»
19.01.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
- Мы так волновались, когда ты пошел переодеваться
– Меня быстро позвали. Потом я стоял в этой подтрибунке минут 5-7... Ждал. Потом все пошло не по плану. Основную мысль, скажем так, донесли, то, что думали, то выполнили. С драниками... Перед Беларусью хочется извиниться, потому что это был ужас.
- Давай объясним: мы заказывали, чтобы драники были свежие
– И это были по ходу картофельные сырники. Очень неудобно. Теперь придется кормить Гудачека нормальными по приезду, – сказал Грецкий в эфире
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Грецкий о Матче всех звезд: «Перед Беларусью хочется извиниться. Это были не драники, а картофельные сырники»
Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал о своем выступлении в Мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.
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