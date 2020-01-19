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Судья отменил два гола «Ливерпуля» «МЮ» после ВАР
19.01.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» принимает
В середине первого тайма защитник хозяев Вирджил ван Дейк врезался в голкипера «МЮ» Давида Де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч.
«Ливерпуль» продолжил атаку, подобрав отскочивший мяч, и в результате забил – отличился Роберто Фирмино.
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На 36-й минуте судьи во второй раз отменили гол «Ливерпуля» – хавбек Джорджиньо Вейналдум забил из офсайда.
Фото: кадры из трансляции
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«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм) в 23-м туре АПЛ.
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