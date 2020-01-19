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Владислав Татур: «БАТЭ пытался вернуть Иванича. Пока не получилось»

19.01.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Владислав Татур в программе «Итоги недели» отметил, что БАТЭ пытался вернуть полузащитника Мирко Иванича.

«Единственная позиция, на которую не помешало бы усиление – «десятка» – креативный игрок под нападающим. У БАТЭ всегда был такой игрок. От Чумаченко и Срахановича до Кривца и Брессана. А в недавнем прошлом – Глеб и Иванич. Последнего, насколько нам известно, даже пытались вернуть. Пока не получилось», – сказал Татур в программе «Итоги недели».

Напомним, Иванич выступал за БАТЭ с 2016 по 2018 годы. После сезона-2018 перешел в сербскую «Црвену Звезду».

В этом сезоне чемпионате Сербии Миркович провел 14 матчей, результативными действиями не отметился.

 
 
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Белорусский журналист Владислав Татур в программе «Итоги недели» отметил, что БАТЭ пытался вернуть полузащитника Мирко Иванича.
 
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