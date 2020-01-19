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Сергей Ковальчук: «Дай бог, звезды сойдутся, и мы сможем попасть в группу Лиги чемпионов»

19.01.2020 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о задачах на сезон.

«В конце декабря меня вызвал руководитель. Это было в середине или даже в конце декабря. Мы пообщались на эту тему. Это было достаточно неожиданно. Я высказал свою позицию, руководитель взял несколько дней на раздумье. Потом договорились.

Задача простая — выигрывать все, где мы играем.

Лига чемпионов? Слукавлю, если скажу, что и в Лиге чемпионов надо выиграть. Мы представляем страну, должны показать максимально возможный результат. Дай бог, звезды сойдутся, и мы сможем попасть в группу», – сказал Ковальчук в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о задачах на сезон.
 
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