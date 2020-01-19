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Australian Open. Первый круг. Саснович сыграет с Миннен, Соболенко против Суарес-Наварро

19.01.2020 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первый день Australian Open Александра Саснович (99, WTA) сыграет с бельгийкой Грет Миннен (119). Это первая встреча соперниц в туре. Игра начнется не ранее 8.30 по белорусскому времени.

Арина Соболенко (12) начнет турнир 21 января матчем против Карлы Суарес-Наварро (54). Соперницы встречались 3 раза, трижды побеждала белорусская теннисистка.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Грет Миннен (Бельгия)
Дата проведения
20 января, 08.30
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 января, 02.10
Онлайн матча
 
 
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В первый день Australian Open Александра Саснович (99, WTA) сыграет с бельгийкой Грет Миннен (119).
 
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