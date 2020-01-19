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Australian Open. Первый круг. Саснович сыграет с Миннен, Соболенко против Суарес-Наварро
19.01.2020 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первый день Australian Open Александра Саснович (99, WTA) сыграет с бельгийкой Грет Миннен (119). Это первая встреча соперниц в туре. Игра начнется не ранее 8.30 по белорусскому времени.
Арина Соболенко (12) начнет турнир 21 января матчем против Карлы Суарес-Наварро (54). Соперницы встречались 3 раза, трижды побеждала белорусская теннисистка.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
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В первый день Australian Open Александра Саснович (99, WTA) сыграет с бельгийкой Грет Миннен (119).
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